Грудень, 01 в 16:43

У четвер, 1 грудня, Верховна Рада України підтримала призначення Олександра Кубракова на посаду віцепрем’єра – міністра інфраструктури та регіонального розвитку.

Про це поінформував народний депутат від Голосу Ярослав Железняк. За призначення Кубракова проголосували 263 нардепи: 200 – від Слуги народу, 13 – від Платформи за життя та мир, 9 – від групи За майбутнє, 6 – від Голосу, 15 – від групи Довіра, 10 – від групи Відновлення України, а також 10 позафракційних.

Перед призначенням на нову посаду Олександра Кубракова 242 голосами звільнили з посади міністра інфраструктури України.

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На засіданні парламенту був присутній прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як відомо, влада вирішила об’єднати Міністерство інфраструктури з Міністерством розвитку громад та територій. Останнє залишилося без міністра після призначення Олексія Чернишова на посаду голови Нафтогазу України.

Олександр Кубраков очолить об’єднане міністерство.

30 листопада він подав заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури, яку займав із травня 2021 року. До того Кубраков очолював Державне агентство автомобільних доріг України.

Як пояснював перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, два міністерства вирішили об’єднати для оптимізації, більш ефективної роботи та зменшення витрат на утримання апарату.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка