Декабрь, 01 в 13:29

В ближайшие дни в Украине могут объединить министерства инфраструктуры и регионального развития.

Эту информацию подтвердил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко.

— Буквально в ближайшие дни будет укрупнение двух министерств – Министерства инфраструктуры и Министерства регионального развития – в одно большое министерство, – сказал первый вице-спикер в эфире национального телемарафона 1 декабря.

Он уточнил, что объединение нужно для оптимизации, чтобы министерство “более эффективно работало, тратило меньше средств на свое содержание, но больше формировало политик и больше сервисов предоставляло центральным органам исполнительной власти на местах через свою сеть”.

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Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в парламент уже поступило заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова об увольнении.

После того как Верховная Рада проголосует за его увольнение, депутаты должны поддержать проект постановления о назначении Кубракова вице-премьер-министром. На него в таком случае будут возложены функции по контролю над объединением двух ведомств.

Александр Кубраков стал министром инфраструктуры 20 мая 2021 года. Он заменил на этой должности Владислава Криклия, которого Верховная Рада уволила 18 мая прошлого года.

Сейчас Министерство регионального развития временно возглавляет первый заместитель главы Василий Лозинский. Его назначили после увольнения министра Алексея Чернышова. Он же покинул свою должность, потому что стал новым главой Нафтогаза.