Кубраков подал заявление на увольнение с должности министра инфраструктуры

Ноябрь, 30 в 19:05

Нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков в среду, 30 ноября, подал заявление об уходе со своего поста.

Об этом на своей странице на канале Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности Министра инфраструктуры Украины, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Александр Кубраков может получить новый пост в Кабмине.

Сейчас смотрят

Так, 1 декабря Верховная Рада собирается рассмотреть вопрос о переводе Кубракова на должность вице-премьер-министра. В этом случае он будет отвечать за объединенные Министерство инфраструктуры и Министерство регионального развития.