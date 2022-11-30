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Факты / Україна / Политика

Кубраков подал заявление на увольнение с должности министра инфраструктуры

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олександр Кубраков

Нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков в среду, 30 ноября, подал заявление об уходе со своего поста.

Об этом на своей странице на канале Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности Министра инфраструктуры Украины, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Александр Кубраков может получить новый пост в Кабмине.

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Так, 1 декабря Верховная Рада собирается рассмотреть вопрос о переводе Кубракова на должность вице-премьер-министра. В этом случае он будет отвечать за объединенные Министерство инфраструктуры и Министерство регионального развития.

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