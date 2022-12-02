Декабрь, 02 в 13:44

Google предоставит $2 млн на цифровое образование для украинцев и 50 тыс. лицензий Workspace для правительства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров после встречи с командой Google.

По словам министра, теперь государственные учреждения Украины смогут работать быстрее, невзирая на обстрелы и постоянные угрозы российских кибератак.

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– Этому помогут 50 тыс. лицензий Google Workspace, которыми органы власти смогут безвозмездно пользоваться круглый год, – подчеркнул Федоров.

Также Google направит $2 млн на цифровую грамотность украинцев и сферу образования, в частности, на масштабирование платформы Дія.Цифрова освіта.

– Запустим англоязычную версию портала с программами рескилинга (получение навыков, помогающих выполнять другую работу), персонализированными учебными траекториями с элементами AI (искусственного интеллекта), а также рекомендациями по трудоустройству, – заявил Федоров.

По словам министра, это поможет в будущем многим найти востребованную работу и внести вклад в экономическое возрождение Украины.

Ранее Михаил Федоров заявил, что в мобильном приложении Дія появятся новые цифровые документы — дипломы об образовании и школьные аттестаты.