Google надасть $2 млн на цифрову освіту українців – Федоров
Google надасть $2 млн на цифрову освіту для українців та 50 тис. ліцензій Workspace для уряду.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після зустрічі з командою Google.
За словами міністра, тепер державні установи України зможуть працювати швидше, попри обстріли та постійні загрози російських кібератак.
– Цьому допоможуть 50 тис. ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік, — наголосив Федоров.
Також Google спрямує $2 млн на цифрову грамотність українців та сферу освіти, зокрема на масштабування платформи Дія.Цифрова освіта.
– Запустимо англомовну версію порталу з програмами рескілінгу (здобуття навичок, які допомагають виконувати іншу роботу), персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ (штучного інтелекту), а також рекомендаціями щодо працевлаштування, – заявив Федоров.
За словами міністра, це допоможе у майбутньому багатьом знайти затребувану роботу та зробити внесок в економічне відродження України.
Раніше Михайло Федоров повідомив, що у мобільному додатку Дія з’являться нові цифрові документи — дипломи про освіту та шкільні атестати.