Грудень, 02 в 13:44

Google надасть $2 млн на цифрову освіту для українців та 50 тис. ліцензій Workspace для уряду.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після зустрічі з командою Google.

За словами міністра, тепер державні установи України зможуть працювати швидше, попри обстріли та постійні загрози російських кібератак.

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– Цьому допоможуть 50 тис. ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік, — наголосив Федоров.

Також Google спрямує $2 млн на цифрову грамотність українців та сферу освіти, зокрема на масштабування платформи Дія.Цифрова освіта.

– Запустимо англомовну версію порталу з програмами рескілінгу (здобуття навичок, які допомагають виконувати іншу роботу), персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ (штучного інтелекту), а також рекомендаціями щодо працевлаштування, – заявив Федоров.

За словами міністра, це допоможе у майбутньому багатьом знайти затребувану роботу та зробити внесок в економічне відродження України.

Раніше Михайло Федоров повідомив, що у мобільному додатку Дія з’являться нові цифрові документи — дипломи про освіту та шкільні атестати.