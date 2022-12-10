Звільнені території – доказ використання зброї за призначенням: Кислиця відповів РФ на Радбезі ООН

Грудень, 10 в 10:43

Москва намагається надати фейкам вигляду фактів, загортаючи брехню “в численні терміни й назви, технічні характеристики й цифри”.

Про це заявив на засіданні Радбезу ООН постійний представник України Сергій Кислиця, відповідаючи на звинувачення російської делегації у нібито потраплянні західної зброї з України до третіх країн.

За його словами, країна-агресор на початку вересня озвучувала подібні звинувачення в Радбезі, проте після цього ЗСУ розпочали операцію зі звільнення Сходу та Півдня країни.

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– Це найпотужніший і найпереконливіший доказ того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню – допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території, – наголосив дипломат.

Кислиця також розповів про багаторівневу систему контролю для запобігання незаконному використанню зброї в Україні.

Зокрема, обіг та використання стрілецької зброї і легких озброєнь контролюється на міжвідомчому рівні за участю МВС, СБУ, Держприкордонслужби, за реалізацію державної політики щодо товарів військового та подвійного призначення відповідає Держслужба експортного контролю та Міжвідомча комісія з питань військово-технічного співробітництва.

Крім того, як зазначив постпред, діє трирівнева система контролю та нагляду за озброєннями, що постачаються іноземними партнерами.

– Парламентський контроль забезпечується тимчасовою спеціальною комісією. Президент реалізує свої повноваження через РНБО. На урядовому рівні Міноборони та ЗСУ спільно з іноземними партнерами здійснюють безпосередній контроль та моніторинг поставок озброєнь в Україну, а також руху міжнародної технічної допомоги, – пояснив Кислиця.

Водночас він звернув увагу членів Радбезу ООН на діяльність на окупованих територіях Україні та в інших країнах світу російської ПВК Вагнера.

Засідання Радбезу ООН 9 грудня скликали на вимогу Росії, яка домагається зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, а ще – визнання російської юрисдикції над анексованими українськими територіями.