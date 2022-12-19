Декабрь, 19 в 13:54

В настоящее время завершено расследование по подозрению в госизмене бывших президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова в связи с подготовкой и подписанием ими так называемых Харьковских соглашений, способствовавших российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

– Установлено, что ряд бывших чиновников способствовали военным планам государства-агрессора. Они способствовали увеличению количества личного состава и военной техники оккупантов, – говорится в сообщении.

Как отмечается, “помощь” Януковича и Азарова сначала использовали для аннексии АР Крым и Севастополя в 2014 году, а в дальнейшем отчасти благодаря ней произошла полномасштабная агрессия России против Украины в феврале 2022 года.

Сейчас смотрят

– Беглец-экс-президент обеспечил легализацию соответствующего предательского соглашения по украинскому законодательству. По его указанию был подготовлен проект межгосударственного соглашения, согласованный центральными органами исполнительной власти и одобренный на заседании Кабмина. В дальнейшем так называемые Харьковские соглашения ратифицировала Верховная Рада, и они были имплементированы, – напомнили в Бюро.

Так, доказано, что четвертый президент сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов и создания видимости законности соответствующих процедур.

Им были привлечены к выполнению задачи почти все чиновники правительства и подконтрольные ему нардепы.

Документы о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ в Украине еще на 25 лет подписали вопреки национальным интересам Украины. Кроме того, эти документы ратифицировали наращивание личного состава Вооруженных сил и военной техники врага в Крыму, что создало угрозу суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

Так, согласно базовым соглашениям 1997 года, россияне постепенно уменьшали свой контингент на украинском полуострове. Харьковские соглашения позволили им иметь достаточно ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в феврале 2022.

Таким образом, в конце 2013 – начале 2014 годов численность российских военных и их техники на Крымском полуострове превышала установленную базовыми соглашениями.

Так, в Севастополе находились не менее 2 тыс. 917 человек морской пехоты, 152 боевых бронированных машины, 30 артиллерийских систем калибра 100 миллиметров и выше. РФ тайно модернизировала свою технику, на что украинское руководство не обращало внимания.

– С ведома тогдашнего президента Украины размещены сверх установленных базовыми соглашениями количественных уровня – 37 тыс. – личного состава вооруженных сил РФ, которые представляли угрозу суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, а также государственной безопасности Украины, – говорится в сообщении.

Такие действия способствовали захвату россиянами территории АР Крым и в дальнейшем – образованию на захваченных территориях новых воинских частей и подразделений ВС РФ, которые, в свою очередь, были применены Российской Федерацией для полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года в Украину.

За совершение при описанных обстоятельствах государственной измены также сообщено о подозрении и объявлено в розыск бывших министров обороны, юстиции и иностранных дел Украины, а судьей в отношении них аналогично избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Их пытаются вернуть в Украину с помощью экстрадиции, один из фигурантов дела скрывается на Кипре.

В то же время бывший министр обороны Украины, подозреваемый в совершении государственной измены, скрывается на территории Беларуси, что в настоящее время делает невозможной его экстрадицию. Более того, военное министерство Беларуси принимает меры по оформлению ему военной пенсии.