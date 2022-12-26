Украина для Путина станет смертным приговором – Подоляк

Декабрь, 26 в 7:46

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор находится в иллюзорном мире, надеясь “дожать” и победить в этой войне, на самом деле, Украина стала для него смертным приговором.

Об этом в эфире телемарафона на Freeдом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в таком же иллюзорном мире находится и российское общество. Где-то подсознательно россияне понимают, что на Украину не нужно было нападать, что исторически они выглядят ничтожно, но есть вещи, которых население РФ совсем не понимает.

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– Россияне не понимают, что неотвратимость наказания – это ключевой элемент существования цивилизации как таковой. И они, естественно, сейчас группируются у оскорбления, которые им не позволяют убивать и разрушать другую страну, почему им сопротивляются и не становятся на колени, – объяснил Подоляк.

В то же время, по мнению главы ОП, между россиянами, которые долго притворялись самой образованной нацией мира, а на самом деле очень примитивны, и Путиным есть существенная разница.