Украина для Путина станет смертным приговором – Подоляк
Российский диктатор Владимир Путин до сих пор находится в иллюзорном мире, надеясь “дожать” и победить в этой войне, на самом деле, Украина стала для него смертным приговором.
Об этом в эфире телемарафона на Freeдом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, в таком же иллюзорном мире находится и российское общество. Где-то подсознательно россияне понимают, что на Украину не нужно было нападать, что исторически они выглядят ничтожно, но есть вещи, которых население РФ совсем не понимает.
– Россияне не понимают, что неотвратимость наказания – это ключевой элемент существования цивилизации как таковой. И они, естественно, сейчас группируются у оскорбления, которые им не позволяют убивать и разрушать другую страну, почему им сопротивляются и не становятся на колени, – объяснил Подоляк.
В то же время, по мнению главы ОП, между россиянами, которые долго притворялись самой образованной нацией мира, а на самом деле очень примитивны, и Путиным есть существенная разница.
– Это человек максимально циничный, совершенно точно понимающий, что делает. Он совершенно точно понимает, что он режим, он труслив, как любой трусливый закомплексованный человек. Он очень четко понимает, когда он причиняет кому-то вред, потому что это сущность его мышления – причинить кому-то вред. Путин считает, что додавит. Я, к его большому сожалению, хочу сказать, что слово Украина для него – это смертный приговор, – подытожил Подоляк.