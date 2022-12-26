Україна для Путіна стане смертним вироком – Подоляк

Грудень, 26 в 7:46

Російський диктатор Володимир Путін досі перебуває в ілюзорному світі, сподіваючись “дотиснути” і перемогти у цій війні, насправді Україна стала для нього смертним вироком.

Про це в ефірі телемарафону на Freeдом заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, у такому ж ілюзорному світі перебуває і російське суспільство. Десь підсвідомо росіяни розуміють, що на Україну не треба було нападати, що історично вони виглядають нікчемно, проте є речі, яких населення РФ не розуміє зовсім.

Зараз дивляться

– Росіяни не розуміють, що невідворотність покарання – це ключовий елемент існування цивілізації як такої. І вони, природно, зараз групуються біля образи, що їм не дозволяють вбивати та руйнувати іншу країну, чому їм чинять опір і не стають на коліна, – пояснив Подоляк.

Водночас, на думку глави ОП, між росіянами, які довго вдавали себе найосвіченішою нацією світу, а насправді дуже примітивні, та Путін є суттєва різниця.