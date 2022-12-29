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Факты / Україна / Политика

Президент Украины подписал Закон о медиа

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о медиа.

Соответствующее обновление указано в карточке документа на сайте Верховной Рады.

— Возвращен с подписью президента (29 декабря, – Ред.), – сообщается в графе даты и состояние прохождения законодательного акта.

13 декабря Верховная Рада проголосовала в целом за принятие проекта Закона о медиа. За выступили 299 народных депутатов.

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Документ определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора в этой сфере.

Принятие этого закона является одним из требований Евросоюза по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее Факты ICTV писали, какие изменения предусматривает Закон о медиа.

Источник: Верховная Рада
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