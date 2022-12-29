Грудень, 29 в 19:33

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про медіа.

Відповідне оновлення зазначено в картці документу на сайті Верховної Ради.

— Повернуто з підписом президента (29 грудня, – Ред.), – повідомляється в графі дати та стан проходження законодавчого акту.

13 грудня Верховна Рада проголосувала в цілому за ухвалення проєкту Закону про медіа. За виступили 299 народних обранців.

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Документ визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду у цій сфері.

Ухвалення цього закону є однією з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ України в ЄС.

Раніше Факти ICTV писали, які зміни передбачає Закон про медіа.