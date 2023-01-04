Кулеба сообщил о подготовке к передаче Украине американских ЗРК Patriot

Январь, 04 в 12:19

Украина очень ценит шаг США относительно предоставления зенитно-ракетных комплексов Patriot и рассчитывает на их развертывание в короткие сроки.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки, подготовка к передаче этих систем уже началась. Сейчас президент Владимир Зеленский и вся его дипломатическая команда интенсивно работает над новыми решениями по поставкам новых типов западного оружия, — подчеркнул дипломат.

По его словам, речь идет, в частности, о поставках танков и другой бронетехники.

Сейчас смотрят

— Я не сомневаюсь, что вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь, — добавил Кулеба.

Глава МИД также отметил, что Украина нуждается в как можно большем количестве систем ПВО, и поэтому ведет переговоры не только о батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, Iris-T и Crotale.