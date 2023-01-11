Январь, 11 в 21:09

Большинство лишенных гражданства Украины лиц имели паспорта другого государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во Львове 11 января.

Журналисты спросили у главы государства о лишении гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, а также о приостановлении гражданства 13 священников УПЦ (МП).

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— Два списка, о которых вы сказали… Думаю, вы не обо всех знаете… Есть люди, лишенные гражданства согласно украинскому законодательству. Часть этих людей действительно лишена (гражданства Украины, — Ред.) из-за того, что у них гражданство другого государства. Я бы сказал, максимальное большинство этих людей. Все остальное – детали от Службы безопасности Украины, – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что задачей властей является, “чтобы все люди, имеющие двойное/тройное гражданство, включая гражданство России, имеющие политическое или духовное влияние на наше государство, имели одно гражданство — РФ”.

— Пусть с этим гражданством в соответствующем государстве живут. Мне кажется, что это совершенно справедливо, – добавил он.

Накануне стало известно о лишении украинского гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Эту информацию президент подтвердил в вечернем обращении.

7 января издание Lb.ua со ссылкой на собственные источники сообщило, что Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ (МП). Указ не обнародовался официально, поскольку содержит персональную информацию.