Прозріння не буде: Подоляк про заяву Путіна щодо “причин” війни
Переговори з Росією неможливі, адже Москва націлена лише на війну.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.
Він прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна, який сказав 18 січня, що причиною початку “спеціальної військової операції” стала “війна в Україні”.
Коментуючи слова намісника Кремля, Подоляк використав алюзію на роман Джорджа Орвелла 1984.
— “СВО” – це спроба припинити війну… Війна – це мир… Рабство – це свобода… Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою “Л/ДНР”.
Подоляк зазначив, що “прозріння не буде” і переговори з Росією неможливі, адже вона націлена тільки на війну.
Путін дуже передбачуваний у своєму «оруелізмі»:
«СВО – це спроба припинити війну…
Війна – це мир…
Рабство – це свобода…
Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою Л/ДНР».
Прозріння не буде. Переговори неможливі. Росія націлена виключно на війну.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 18, 2023
18 січня Путін видав чергову абсурдну промову, заявивши, що сенс “спеціальної військової операції”, як у РФ називають повномасштабне вторгнення, полягає у нібито “спробі припинити війну”.
Орвеллізм – це пропагандистське маніпулювання фактами, словами, поняттями та цілеспрямоване спотворення правди, історичного минулого, істини з боку владних структур, які чинять ідеологічний вплив на суспільну мораль через ЗМІ та прагнуть досягти цілковитого контролю над суспільством.
Термін походить від прізвища англійського письменника Джорда Орвелла, автора роману-антиутопії 1984 та повісті-антиутопії Колгосп для тварин.