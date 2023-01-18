Прозріння не буде: Подоляк про заяву Путіна щодо “причин” війни

Січень, 18 в 18:49

Переговори з Росією неможливі, адже Москва націлена лише на війну.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Він прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна, який сказав 18 січня, що причиною початку “спеціальної військової операції” стала “війна в Україні”.

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Коментуючи слова намісника Кремля, Подоляк використав алюзію на роман Джорджа Орвелла 1984.

— “СВО” – це спроба припинити війну… Війна – це мир… Рабство – це свобода… Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою “Л/ДНР”.

Подоляк зазначив, що “прозріння не буде” і переговори з Росією неможливі, адже вона націлена тільки на війну.

Путін дуже передбачуваний у своєму «оруелізмі»:

«СВО – це спроба припинити війну…

Війна – це мир…

Рабство – це свобода…

Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою Л/ДНР».

Прозріння не буде. Переговори неможливі. Росія націлена виключно на війну. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 18, 2023

18 січня Путін видав чергову абсурдну промову, заявивши, що сенс “спеціальної військової операції”, як у РФ називають повномасштабне вторгнення, полягає у нібито “спробі припинити війну”.

Орвеллізм – це пропагандистське маніпулювання фактами, словами, поняттями та цілеспрямоване спотворення правди, історичного минулого, істини з боку владних структур, які чинять ідеологічний вплив на суспільну мораль через ЗМІ та прагнуть досягти цілковитого контролю над суспільством.

Термін походить від прізвища англійського письменника Джорда Орвелла, автора роману-антиутопії 1984 та повісті-антиутопії Колгосп для тварин.