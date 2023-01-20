Прорыв на Рамштайне и танковая коалиция: чего Украина ожидает от Германии

Январь, 20 в 9:15

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник выразил надежду, что Германия на встрече глав министерств обороны 50 стран, которая состоится сегодня на базе ВВС США в Рамштайне, поставит точку в формировании мощной танковой коалиции для Украины.

Об этом украинский дипломат заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его словам, Украина рассчитывает на масштабную дополнительную военную помощь, включая боевые танки Leopard 2 из Германии.

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— От Рамштайна украинцы ожидают настоящего прорыва в поставках самых современных систем вооружения. Самая большая просьба будет заключаться в том, чтобы Германия не только прекратила свою странную блокирующую позицию в отношении танков Leopard, но и проявила истинное лидерство и сформировала мощную танковую коалицию для Украины, — отметил Мельник.

Он также дал понять, что Киеве возлагает большие надежды на нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, который впервые будет представлять Берлин на Рамштайне.

Накануне президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что коалиция партнеров по поставкам танков уже сформирована.

По его словам, Украина ждет решения только из одной европейской столицы, это активизирует подготовленные цепочки сотрудничества.

Источник: RND