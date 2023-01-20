Прорив на Рамштайні і танкова коаліція: чого Україна очікує від Німеччини
Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник висловив сподівання, що Німеччина на зустрічі глав міністерств оборони 50 країн, яка відбудеться сьогодні на базі ВПС США в Рамштайні, поставить крапку у формуванні потужної танкової коаліції для України.
Про це український дипломат заявив в інтерв’ю виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland.
За його словами, Україна розраховує на масштабну додаткову військову допомогу, включно з бойовими танками Leopard 2 з Німеччини.
– Від Рамштайна українці очікують справжнього прориву в постачанні найсучасніших систем озброєння. Найбільше прохання полягатиме в тому, щоб Німеччина не тільки припинила свою дивну блокуючу позицію щодо танків Leopard, а й проявила справжнє лідерство і сформувала потужну танкову коаліцію для України, – зазначив Мельник.
Він також дав зрозуміти, що Київ покладає великі надії на нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який уперше представлятиме Берлін на Рамштайні.
Напередодні президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що коаліція партнерів щодо постачання танків вже сформована.
За його словами, Україна чекає рішення лише з однієї європейської столиці, це активізує підготовлені ланцюжки співпраці.
Джерело: RND