Прорив на Рамштайні і танкова коаліція: чого Україна очікує від Німеччини

Січень, 20 в 9:15

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник висловив сподівання, що Німеччина на зустрічі глав міністерств оборони 50 країн, яка відбудеться сьогодні на базі ВПС США в Рамштайні, поставить крапку у формуванні потужної танкової коаліції для України.

Про це український дипломат заявив в інтерв’ю виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За його словами, Україна розраховує на масштабну додаткову військову допомогу, включно з бойовими танками Leopard 2 з Німеччини.

Зараз дивляться

– Від Рамштайна українці очікують справжнього прориву в постачанні найсучасніших систем озброєння. Найбільше прохання полягатиме в тому, щоб Німеччина не тільки припинила свою дивну блокуючу позицію щодо танків Leopard, а й проявила справжнє лідерство і сформувала потужну танкову коаліцію для України, – зазначив Мельник.

Він також дав зрозуміти, що Київ покладає великі надії на нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який уперше представлятиме Берлін на Рамштайні.

Напередодні президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що коаліція партнерів щодо постачання танків вже сформована.

За його словами, Україна чекає рішення лише з однієї європейської столиці, це активізує підготовлені ланцюжки співпраці.

Джерело: RND