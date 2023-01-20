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Факти / Україна / Політика

Прорив на Рамштайні і танкова коаліція: чого Україна очікує від Німеччини

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Андрей Мельник
Фото: МЗС

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник висловив сподівання, що Німеччина на зустрічі глав міністерств оборони 50 країн, яка відбудеться сьогодні на базі ВПС США в Рамштайні, поставить крапку у формуванні потужної танкової коаліції для України.

Про це український дипломат заявив в інтерв’ю виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За його словами, Україна розраховує на масштабну додаткову військову допомогу, включно з бойовими танками Leopard 2 з Німеччини.

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– Від Рамштайна українці очікують справжнього прориву в постачанні найсучасніших систем озброєння. Найбільше прохання полягатиме в тому, щоб Німеччина не тільки припинила свою дивну блокуючу позицію щодо танків Leopard, а й проявила справжнє лідерство і сформувала потужну танкову коаліцію для України, – зазначив Мельник.

Він також дав зрозуміти, що Київ покладає великі надії на нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який уперше представлятиме Берлін на Рамштайні.

Напередодні президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що коаліція партнерів щодо постачання танків вже сформована.

За його словами, Україна чекає рішення лише з однієї європейської столиці, це активізує підготовлені ланцюжки співпраці.

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Джерело: RND

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