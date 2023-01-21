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Факты / Україна

США поддержат передачу союзниками истребителей F-16 Украине — Карпентер

Илья Нежигай, редактор ленты
США поддержат передачу союзниками истребителей F-16 Украине — Карпентер

Америка не против передачи Нидерландами истребителей F-16 Украине.

Об этом в интервью Delfi заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Его спросили, готова ли Администрация президента США Джо Байдена разрешить Нидерландам поставки Украине истребителей F-16.

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— Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники — это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады (в оборону, — Ред.), которые наши союзники внесли для Украины.

И это было верно с самого начала войны, когда мы обсуждали унаследованные советские системы, до нынешнего периода, когда мы обсуждаем основные боевые танки и более сложные средства и системы противовоздушной и противоракетной обороны, — сказал он.

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Он добавил, что ожидает широкую поддержку в Соединенных Штатах такого возможного решения союзников.

На уточняющий вопрос, касается ли это также истребителей, посол ответил утвердительно.

Напомним, Нидерланды заявили о готовности рассмотреть передачу Украине истребители F-16, если Киев обратится с соответствующим запросом.

Перед началом заседания министров обороны более 50 стран в формате Рамштайн 20 января президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины рассмотреть предоставление дальнобойных ракет и истребителей F-16 на следующем, девятом заседании подобной группы.

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