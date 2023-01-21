США поддержат передачу союзниками истребителей F-16 Украине — Карпентер

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— Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники — это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады (в оборону, — Ред.), которые наши союзники внесли для Украины.

И это было верно с самого начала войны, когда мы обсуждали унаследованные советские системы, до нынешнего периода, когда мы обсуждаем основные боевые танки и более сложные средства и системы противовоздушной и противоракетной обороны, — сказал он.