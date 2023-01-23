Минобороны заявляет о нулевой толерантности к коррупции и обещает проверку “пищевого” скандала

Январь, 23 в 10:36

Верховная Рада Украины планирует заседание Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который совместно со Службой безопасности будет расследовать утечку информации о завышенных закупках продовольствия для Вооруженных сил Украины.

Об этом агентство Українські новини проинформировал член упомянутого комитета, народный депутат Геннадий Касай.

В разговоре с журналистами Касай особо подчеркнул то, что информация о закупках, которая стала предметом всеобщего обсуждения, является закрытой на период действия военного положения. Ее разглашение может иметь крайне негативные последствия. В обнародовании подобного рода данных Касай усматривает подыгрывание врагу.

Сейчас смотрят — Да, комитет будет собираться и будет присутствовать министр обороны. Я сегодня читал, что Минобороны будет обратиться в правоохранительные органы относительно того, что они усматривают в этом предательство. Думаю, да, это может быть использовано нашим врагом, чтобы нас медийно убивать. И данные относительно воинских частей – действительно эта информация не должна быть публичной. Поэтому будем в этом вопросе тоже разбираться, – отметил он. Народный депутат добавил, что его коллеги надеются сотрудничать с СБУ во время расследования данного инцидента. — Привлечем и выслушаем наши правоохранительные органы и СБУ, которая в этом процессе тоже должна разобраться, – сказал Касай. Напомним, что накануне в прессе были обнародованы действующие контракты Минобороны с компаниями-поставщиками продуктов питания для военнослужащих ВСУ и обвинения чиновников в завышении цен на продовольствие. В Министерстве обороны категорически отвергли подобные обвинения, но отметили, что если бы такая информация подтвердилась, виновные понесли бы наказание. — Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции. Относительно эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера предоставления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуги питания также будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону, – говорится в официальном сообщении ведомства. Кроме того, министр обороны Алексей Резников обратился к председателю профильного Комитета ВРУ Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание и заслушать информацию о результатах закупки питания военнослужащих на 2023 год при участии представителей НАБУ и ГБР. Читайте По законам военного времени: Арахамия анонсировал “посадки” чиновников

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