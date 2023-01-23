По законам военного времени: Арахамия анонсировал “посадки” чиновников

Январь, 23 в 9:43

Чиновники, которые с начала полномасштабного утонения РФ вместо того, чтобы сфокусироваться на войне и помощи пострадавшим, занимались сомнительными делами, будут отвечать по законам военного времени.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

— Вероятно, этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. В ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры, — подчеркнул он.

По его словам, наказание никто не будет откладывать из-за войны, поскольку некоторые люди “потеряли рассудок и мародерствуют без страха и угрызений совести”.

Сейчас смотрят — Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны. Сегодня на Комитете разберемся в ситуации. Буду инициировать возвращение парламентского контроля над деятельностью исполнительной власти, — объяснил Арахамия. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 22 января заявил, что эта неделя будет временем уже подготовленных и соответствующих решений. Он не уточнил, о каких именно решениях идет речь, однако заверил, что они будут справедливыми. Читайте Заместителя министра Лозинского задержали, его уволят с должности — Мининфраструктуры

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