Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

По законам военного времени: Арахамия анонсировал “посадки” чиновников

Валентина Летяк, редактор ленты
Давид Арахамія
Фото: УНИАН

Чиновники, которые с начала полномасштабного утонения РФ вместо того, чтобы сфокусироваться на войне и помощи пострадавшим, занимались сомнительными делами, будут отвечать по законам военного времени.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

— Вероятно, этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. В ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры, — подчеркнул он.

По его словам, наказание никто не будет откладывать из-за войны, поскольку некоторые люди “потеряли рассудок и мародерствуют без страха и угрызений совести”.

Сейчас смотрят

Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны. Сегодня на Комитете разберемся в ситуации. Буду инициировать возвращение парламентского контроля над деятельностью исполнительной власти, — объяснил Арахамия.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 22 января заявил, что эта неделя будет временем уже подготовленных и соответствующих решений.

Он не уточнил, о каких именно решениях идет речь, однако заверил, что они будут справедливыми.

Читайте
Заместителя министра Лозинского задержали, его уволят с должности — Мининфраструктуры

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка