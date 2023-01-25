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Факты / Україна / Политика

Это не первый раз: Галущенко связывает информацию о своей отставке с влиянием РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
герман галущенко
Фото: УНИАН

Информация в СМИ о возможной отставке главы Министерства энергетики может быть связана с российским влиянием.

Так считает глава ведомства Герман Галущенко, в частности, из-за активизации сотрудничества Украины в атомной энергетике с американской компанией Westinghouse.

— Это уже не первый раз, когда мы делаем определенные шаги с нашими западными партнерами, прежде всего вместе с США, и после этого появляются слухи о моей отставке или чем-то подобном. В прошлую пятницу мы приняли решение, что навсегда покончили с сотрудничеством с российскими технологиями в украинской атомной энергетике и приступаем к работе над технической документацией по строительству двух атомных энергоблоков по технологии Westinghouse, и в тот же день меня начали “увольнять”, — сказал Галущенко.

По его словам, заинтересованность в таких информационных вбросах следует искать в России.

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Также Галущенко опроверг слухи, что есть проблемы в налаживании тесного сотрудничества Министерства с западными партнерами.

Напомним, что 20 января правительство Украины приняло решение о начале подготовки к строительству двух атомных энергоблоков по технологии Westinghouse на площадке Хмельницкой АЭС.

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Источник: Интерфакс-Украина
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