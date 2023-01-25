Це не вперше: Галущенко пов’язує інформацію про свою відставку з впливом РФ
Інформація у ЗМІ про можливу відставку глави Міністерства енергетики може бути пов’язана з російським впливом.
Так вважає очільник відомства Герман Галущенко, зокрема через активізацію співпраці України в атомній енергетиці з американською компанією Westinghouse.
– Це вже не вперше, коли ми робимо певні кроки з нашими західними партнерами, насамперед із США, і після цього з’являються чутки про мою відставку чи щось подібне. Минулої п’ятниці ми ухвалили рішення, що назавжди покінчили зі співпрацею з російськими технологіями в українській атомній енергетиці і розпочинаємо роботу над технічною документацією з будівництва двох атомних енергоблоків за технологією Westinghouse, і того ж дня мене почали “звільняти”, – сказав Галущенко.
За його словами, зацікавленість у таких інформаційних вкиданнях слід шукати в Росії.
Також Галущенко спростував чутки, що існують проблеми у налагодженні тісної співпраці Міністерства із західними партнерами.
Нагадаємо, що 20 січня уряд України ухвалив рішення про початок підготовки до будівництва двох атомних енергоблоків за технологією Westinghouse на майданчику Хмельницької АЕС.