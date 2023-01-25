Январь, 24 в 23:30

Президент Владимир Зеленский анонсировал очередные кадровые изменения в украинском правительстве.

Об этом он заявил в вечернем обращении 24 января. Зеленский подчеркнул, что любая внутренняя проблематика, мешающая государству, будет убираться.

– Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово – “очередные”. Соответствующие шаги будут и дальше – каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит. Это справедливо, это нужно для нашей защиты и помогает нашему сближению с европейскими институтами. Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой, — сказал он.

Сегодня Зеленский своим указом ввел еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны. Детали президент пообещал сообщить позже.

Сейчас смотрят Также Зеленский подчеркнул, что дискуссии по поставкам танков Украине нужно завершать решениями. — Решениями о реальном усилении нашей обороны против террористов. Необходимое количество танков у союзников есть. Когда будет необходимый вес решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение. Еще работаем ради этого, – сказал он. Читайте Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав ОВА

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