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Факты / Україна / Политика

Нет “расширения конфликта”, а только оборона Украины: Подоляк ответил Захаровой

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Именно Россия является инициатором войны и вторглась на территорию суверенной Украины, поэтому ее обвинения НАТО в якобы “расширении конфликта” из-за поставок оружия абсолютно бессмысленны.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter в ответ на упреки спикера МИД России Марии Захаровой.

— Как бы внятно объяснить российскому МИД и другим госучреждениям, что РФ является безусловным инициатором войны на чужой суверенной территории и целью войны против Украины является массовое убийство ее граждан. Поэтому нет никакого “расширения конфликта со стороны НАТО”, а есть оборона Украиной своего права на жизнь, — подчеркнул он.

 

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Перед этим спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в очередной раз обвинила страны НАТО в “расширении конфликта” из-за поставок Украине современного вооружения, в частности танков.

Кстати, саму Захарову вместе с другими представителями путинского режима СБУ объявила в розыск еще в марте 2022 года.

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