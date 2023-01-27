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Факти / Україна / Політика

Немає “розширення конфлікту”, а лише оборона України: Подоляк відповів Захаровій

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Саме Росія є ініціатором війни і вторглася на територію суверенної України, тому її звинувачення НАТО у нібито “розширенні конфлікту” через постачання зброї абсолютно безглузді.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter у відповідь на закиди речниці МЗС Росії Марії Захарової.

– Як би виразно пояснити російському МЗС та іншим держустановам, що РФ є безумовним ініціатором війни на чужій суверенній території і що метою війни проти України є масове вбивство її громадян. Тому немає жодного “розширення конфлікту з боку НАТО”, а є оборона Україною свого права на життя, – наголосив він.

 

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Перед цим спікерка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова вкотре звинуватила країни НАТО в “розширенні конфлікту” через постачання Україні сучасного озброєння, зокрема танків.

До речі, саму Захарову разом з іншими представниками путінського режиму СБУ оголосила у розшук ще у березні 2022 року.

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