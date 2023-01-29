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Факты / Україна / Политика

Нардепы Королевская и ее муж Солод сложили мандаты — СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
Наталія Королевська
Фото: УНИАН

Народные депутаты Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, которые ранее входили во фракцию ОПЗЖ, написали заявления на сложение мандатов.

Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на источники в парламенте.

По данным расследования УП, после начала полномасштабного вторжения Королевская и Солод перебрались в Дубай. С тех пор они не возвращались в Украину и не участвовали в заседаниях Верховной Рады.

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Источник: Украинская правда
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