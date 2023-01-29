Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Нардепи Королевська та її чоловік Солод склали мандати – ЗМІ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Наталія Королевська
Фото: УНІАН

Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, написали заяви на складання мандатів.

Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на джерела у парламенті.

За даними розслідування УП, після початку повномасштабного вторгнення Королевська та Солод перебралися до Дубаю. Відтоді вони не поверталися в Україну і не брали участі в засіданнях Верховної Ради.

Зараз дивляться

Раніше ми писали, що Наталію Королевську підозрюють у незаконному збагаченні на 49,6 млн грн.

Як повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції, нардепка умисно внесла недостовірні дані в декларацію за 2020 рік, які відрізняються від правдивих на 3,8 млн грн.

Читайте
Екснардепи з ОПЗЖ входять до 21 комітету ВРУ та впливають на державу – дослідження

Джерело: Українська правда
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка