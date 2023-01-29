Нардепи Королевська та її чоловік Солод склали мандати – ЗМІ
Фото: УНІАН
Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, написали заяви на складання мандатів.
Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на джерела у парламенті.
За даними розслідування УП, після початку повномасштабного вторгнення Королевська та Солод перебралися до Дубаю. Відтоді вони не поверталися в Україну і не брали участі в засіданнях Верховної Ради.
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Раніше ми писали, що Наталію Королевську підозрюють у незаконному збагаченні на 49,6 млн грн.
Як повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції, нардепка умисно внесла недостовірні дані в декларацію за 2020 рік, які відрізняються від правдивих на 3,8 млн грн.
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