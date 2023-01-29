Січень, 29 в 12:48

Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, написали заяви на складання мандатів.

Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на джерела у парламенті.

За даними розслідування УП, після початку повномасштабного вторгнення Королевська та Солод перебралися до Дубаю. Відтоді вони не поверталися в Україну і не брали участі в засіданнях Верховної Ради.

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