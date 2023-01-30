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Факты / Україна / Политика

В МИДе отреагировали на вызов поверенного в Иране и вспомнили персидскую мудрость

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В МИДе отреагировали на вызов поверенного в Иране и вспомнили персидскую мудрость

Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, однако Киев неоднократно предостерегал Тегеран о последствиях поддержки агрессии против Украины.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя информацию о вызове временно поверенного в иранский МИД.

— Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от сотрудничества с Россией, — отметил Николенко.

Спикер ведомства добавил, что Украине неизвестна причина взрывов на объектах в Иране.

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— Но, как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь.

Ранее СМИ иранское информагентство Tasnim сообщило, что Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев его страны по удару беспилотника по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан.

Отмечается, что причиной мог стать пост в социальной сети Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. В нем он отметил, что война “выставляет жесткие счета соучастникам”.

Военные объекты в Иране в ночь на 29 января атаковали неизвестные беспилотники. В Тегеране обвиняют в атаке Израиль, хотя Иерусалим не признает свою причастность.

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Источник: Олег Николенко

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