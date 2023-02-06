Кулеба выдвинул предложение израильским коллегам насчет военных “штучек”

Февраль, 06 в 20:25

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал готовность Израиля передать Украине военные “штучки”.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона Единые новости.

— Наше предложение израильским коллегам очень простое. Когда они говорят о военных “штучках”, то мы говорим, что не нужно размениваться на мелочь. Давайте говорить сразу о военных штуках, – сказал министр.

Он добавил, что переговоры продолжаются, и украинская сторона в активном контакте с новым правительством Израиля.

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— Те сигналы, которые вы видите в медиа, свидетельствуют о движениях внутри израильского правительства, но мы ждем визита моего коллеги, который получил мое приглашение — министр иностранных дел Израиля прибудет в Киев. И уже здесь будет откровенный разговор за закрытыми дверями в безопасной среде относительно того, как дальше будет развиваться сотрудничество между нашими странами, — подытожил Кулеба.

4 февраля издание Times of Israel сообщило, что Израиль готов передать Украине военные “штучки”, но не будет заходить слишком далеко в военной поддержке, поскольку боится эскалации со стороны России.

Отмечалось, что об этом сказал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.