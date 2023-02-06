Кулеба висунув пропозицію ізраїльським колегам щодо військових “штучок”

Лютий, 06 в 20:25

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував готовність Ізраїлю передати Україні військові “штучки”.

Про це він розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Наша пропозиція ізраїльським колегам дуже проста. Коли вони говорять про військові “штучки”, то ми кажемо, що не треба розмінюватися на дріб’язок. Давайте говорити відразу про військові штуки, – сказав міністр.

Він додав, що переговори наразі тривають, і українська сторона в активному контакті з новим урядом Ізраїлю.

Зараз дивляться

— Ті сигнали, які ви бачите в медіа, вони свідчать про рухи всередині ізраїльського уряду, але ми чекаємо на візит мого колеги, який отримав моє запрошення – міністр закордонних справ Ізраїлю прибуде до Києва. І вже тут матимемо відверту розмову за зачиненими дверима у безпечному середовищі щодо того, як далі розвиватиметься співробітництво між нашими країнами, – підсумував Кулеба.

4 лютого видання Times of Israel повідомило, що Ізраїль готовий передати Україні військові “штучки”, але не буде заходити занадто далеко у військовій підтримці, оскільки боїться ескалації з боку Росії.

Зазначалося, що про це сказав прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.