Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині для подолання наслідків руйнівного землетрусу.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Кабінет міністрів України має забезпечити надання гуманітарної допомоги Туреччині.

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– З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Турецькій Республіці внаслідок землетрусу, відповідно до статті 10 Закону України Про гуманітарну допомогу постановляю: надати гуманітарну допомогу Турецькій Республіці, – йдеться у тексті указу.

Землетрус у Туреччині стався рано вранці 6 лютого. Тисячі будинків зруйновані у Туреччині та Сирії. Наразі відомо про понад 5 тис. загиблих в обох країнах, ще понад 24 тис. людей отримали поранення.

Володимир Зеленський вчора пообіцяв надати допомогу Туреччині.

В українському МЗС повідомили, що посольству України в Туреччині вдалося розшукати шістьох наших громадян, які не виходили на зв’язок після землетрусу. Проте ще із 27 українцями зв’язок відсутній.