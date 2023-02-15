Февраль, 15 в 12:52

В Верховную Раду поступили заявления от народных депутатов от партии ОПЗЖ Наталии Королевской и Юрия Солода о сложении полномочий.

Об этом сообщил глава украинского парламента Руслан Стефанчук.

Он обнародовал фотокопии заявлений Королевской и Солода.

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– Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную Раду поступили. Официально. Соответственно и лишение мандатов произойдет законным способом согласно Конституции Украины. Ожидаем заявления других беглецов, – написал Стефанчук в Facebook.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщал о том, что украинский парламент планирует досрочно лишить мандатов Наталию Королевскую, Юрия Солода и Олега Волошина, избранных в Раду IX созыва по спискам партии ОПЗЖ.

По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения Королевская и Солод перебрались в Дубай.

С тех пор они не возвращались в Украину и не участвовали в заседаниях Верховной Рады.