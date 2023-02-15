Лютий, 15 в 12:52

До Верховної Ради надійшли заяви від народних депутатів від партії ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода про складання повноважень.

Про це повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

Він оприлюднив фотокопії заяв Королевської і Солода.

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– Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради надійшли. Офіційно. Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться законним способом, згідно з Конституцією України. Очікуємо на заяви інших втікачів, – написав Стефанчук у Facebook.

Раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомляв про те, що український парламент планує достроково позбавити мандатів Наталію Королевську, Юрія Солода та Олега Волошина, яких обрали до Ради IX скликання за списками партії ОПЗЖ.

За даними ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення Королевська та Солод перебралися до Дубаю.

Відтоді вони не поверталися в Україну і не брали участі в засіданнях Верховної Ради.