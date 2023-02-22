Февраль, 22 в 12:30

Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада получила заявление от народного депутата Олега Волошина о сложении им полномочий.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Стефанчука в Facebook.

– Волошин О.А. Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины, – написал он.

Стефанчук подчеркнул, что парламент не будет затягивать с рассмотрением этого заявления.

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Ранее Служба безопасности Украины уведомила депутата Олега Волошина (фракция ОПЗЖ) о подозрении в госизмене.

Согласно материалам следствия, в течение 2020-2021 годов этот парламентарий способствовал военно-политическому руководству Российской Федерации в подрывной деятельности против Украины.

Среди прочего он “целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах страны-агрессора. В частности, подавал искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере нашего государства в своих выступлениях и интервью”.

Спецслужбы считают, что деятельность Волошина показывает, что он сознательно пытался нанести ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Уточняется, что в настоящее время СБУ проводит комплекс мер по привлечению этого депутата к ответственности – он скрывается от правосудия за границей.