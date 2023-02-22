Резніков: перші танки від “танкової коаліції” будуть в Україні вже найближчим часом

Лютий, 22 в 14:22

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що вже найближчим часом в Україну надійдуть перші танки від “танкової коаліції”.

Він додав, що також очікується, що танки прибудуть разом з підготовленими українськими екіпажами.

– Крім того, сьогодні вночі чотири російські танки “вдерлися” до ЄС і НАТО. Але, як кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам, – анонсував міністр.

Так, за його словами, на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого у Німеччині, Естонії, Латвії та Литві покажуть експозиції з російськими танками у вигляді музейних експонатів, як-то було раніше у Польщі та Чехії.

Зараз дивляться

– Це також повинно стати сигналом для росіян. У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство, – йдеться у повідомленні Резнікова.

Таким чином більше європейців переконаються, що Росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого дому, вважає міністр.