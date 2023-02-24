Шмыгаль пригласил нового премьера Молдовы посетить Киев
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригласил своего новоназначенного коллегу из Молдовы Дорина Речана посетить Киев с визитом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на канале Шмыгаля в Telegram.
– Провел первый разговор с новоназначенным премьер-министром Молдовы Дорином Речаном. Договорились, что будем усиливать наше сотрудничество на пути в ЕС. Обсудили реализацию совместных проектов в энергетике, логистике, трансграничном сотрудничестве, – говорится в сообщении.
Шмыгаль добавил, что в условиях, когда Россия подрывает европейскую систему безопасности, важно продолжать тесную кооперацию и координацию действий между нашими странами.
Он отметил, что Украина поддерживает позицию Молдовы по выводу российских войск с территории Приднестровья.
– Поблагодарил народ Молдовы и ее политическое руководство за помощь Украине во время полномасштабной российской агрессии. Пригласил премьер-министра Речана посетить Киев. Продолжаем работать для укрепления проукраинской коалиции, – резюмировал премьер.