Шмыгаль пригласил нового премьера Молдовы посетить Киев

Февраль, 24 в 16:56

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригласил своего новоназначенного коллегу из Молдовы Дорина Речана посетить Киев с визитом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на канале Шмыгаля в Telegram.

– Провел первый разговор с новоназначенным премьер-министром Молдовы Дорином Речаном. Договорились, что будем усиливать наше сотрудничество на пути в ЕС. Обсудили реализацию совместных проектов в энергетике, логистике, трансграничном сотрудничестве, – говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что в условиях, когда Россия подрывает европейскую систему безопасности, важно продолжать тесную кооперацию и координацию действий между нашими странами.

Он отметил, что Украина поддерживает позицию Молдовы по выводу российских войск с территории Приднестровья.

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