Шмигаль запросив нового прем’єра Молдови відвідати Київ

Лютий, 24 в 16:56

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запросив свого новопризначеного колегу з Молдови Доріна Речана відвідати Київ з візитом. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на каналі Шмигаля у Telegram.

– Провів першу розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном. Домовилися, що будемо посилювати нашу співпрацю на шляху до ЄС. Обговорили реалізацію спільних проєктів в енергетиці, логістиці, транскордонному співробітництві, – йдеться у повідомленні.

Шмигаль додав, що в умовах, коли Росія підриває європейську систему безпеки, важливо продовжувати тісну кооперацію та координацію дій між нашими країнами.

Він зазначив, що Україна підтримує позицію Молдови щодо виведення російських військ із території Придністров’я.

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