Шмигаль запросив нового прем’єра Молдови відвідати Київ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запросив свого новопризначеного колегу з Молдови Доріна Речана відвідати Київ з візитом. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на каналі Шмигаля у Telegram.
– Провів першу розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном. Домовилися, що будемо посилювати нашу співпрацю на шляху до ЄС. Обговорили реалізацію спільних проєктів в енергетиці, логістиці, транскордонному співробітництві, – йдеться у повідомленні.
Шмигаль додав, що в умовах, коли Росія підриває європейську систему безпеки, важливо продовжувати тісну кооперацію та координацію дій між нашими країнами.
Він зазначив, що Україна підтримує позицію Молдови щодо виведення російських військ із території Придністров’я.
– Подякував народу Молдови та її політичному керівництву за допомогу Україні під час повномасштабної російської агресії. Запросив прем’єр-міністра Речана відвідати Київ. Продовжуємо працювати для зміцнення проукраїнської коаліції, – резюмував прем’єр.