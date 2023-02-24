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Факти / Україна / Політика

Шмигаль запросив нового прем’єра Молдови відвідати Київ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Шмигаль запросив нового прем’єра Молдови відвідати Київ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запросив свого новопризначеного колегу з Молдови Доріна Речана відвідати Київ з візитом. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на каналі Шмигаля у Telegram.

– Провів першу розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном. Домовилися, що будемо посилювати нашу співпрацю на шляху до ЄС. Обговорили реалізацію спільних проєктів в енергетиці, логістиці, транскордонному співробітництві, – йдеться у повідомленні. 

Шмигаль додав, що в умовах, коли Росія підриває європейську систему безпеки, важливо продовжувати тісну кооперацію та координацію дій між нашими країнами. 

Він зазначив, що Україна підтримує позицію Молдови щодо виведення російських військ із території Придністров’я.

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– Подякував народу Молдови та її політичному керівництву за допомогу Україні під час повномасштабної російської агресії. Запросив прем’єр-міністра Речана відвідати Київ. Продовжуємо працювати для зміцнення проукраїнської коаліції, – резюмував прем’єр.

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