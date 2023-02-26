Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Примирения с Россией не будет даже через сто лет — Шмыгаль

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что примирения с Россией не следует ждать в ближайшие десятилетия.

Об этом он сказал в интервью немецкому еженедельнику Focus.

— Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризованной.

На вопрос, как именно стоит разоружить Россию, глава правительства подчеркнул, что прежде всего речь идет о санкциях, отказе от сотрудничества с Россией, конфискации активов РФ и военной помощи Украине.

Сейчас смотрят

Шмыгаль отметил, что прошлый год показал, что мир может быстро делать вещи, которые раньше казались невозможными.

— Поставка почти всех видов тяжелого вооружения, а также подготовка украинских пилотов означает, что есть перспектива дальнейших шагов.

Он заявил, что Украина готова бороться за свободу и независимость до победы, которая будет заключаться в освобождении всех оккупированных территорий.

— Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности. Общество этого не допустит. Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором, который шантажирует весь мир.

Также Шмыгаль сказал, что замораживание войны сыграет только на руку России и может привести еще к одной большой войне.

Читайте
Великобритания предлагает дать Украине больше оружия, чтобы подтолкнуть к переговорам с РФ — WSJ

Источник: Кабмин
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка