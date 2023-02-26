Примирения с Россией не будет даже через сто лет — Шмыгаль

Февраль, 26 в 14:00

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что примирения с Россией не следует ждать в ближайшие десятилетия.

Об этом он сказал в интервью немецкому еженедельнику Focus.

— Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризованной.

На вопрос, как именно стоит разоружить Россию, глава правительства подчеркнул, что прежде всего речь идет о санкциях, отказе от сотрудничества с Россией, конфискации активов РФ и военной помощи Украине.

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Шмыгаль отметил, что прошлый год показал, что мир может быстро делать вещи, которые раньше казались невозможными.

— Поставка почти всех видов тяжелого вооружения, а также подготовка украинских пилотов означает, что есть перспектива дальнейших шагов.

Он заявил, что Украина готова бороться за свободу и независимость до победы, которая будет заключаться в освобождении всех оккупированных территорий.

— Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности. Общество этого не допустит. Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором, который шантажирует весь мир.

Также Шмыгаль сказал, что замораживание войны сыграет только на руку России и может привести еще к одной большой войне.