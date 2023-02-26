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Факти / Україна / Політика

Примирення з Росією не буде навіть через сто років – Шмигаль

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що примирення з Росією не слід чекати найближчими десятиліттями.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому тижневику Focus.

— Примирення, співпраця – ні, не в найближчі сто років. Росія повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою.

На запитання, як саме варто роззброїти Росію, глава уряду підкреслив, що перш за все йдеться про санкції, відмову від співпраці з Росією, конфіскацію активів РФ та військову допомогу Україні.

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Шмигаль зауважив, що минулий рік показав, що світ може швидко робити речі, які раніше здавалися неможливими.

— Поставка майже всіх видів важкого озброєння, а також підготовка українських пілотів означає, що є перспектива подальших кроків.

Він заявив, що Україна готова боротися за свободу і незалежність до перемоги, яка полягатиме у звільненні всіх окупованих територій.

— Україна не бачить жодних компромісів щодо своєї територіальної цілісності. Суспільство цього не допустить. Тисячі наших найкращих людей загинули не для того, аби ми шукали компроміс із кривавим терористом і агресором, який шантажує весь світ.

Також Шмигаль сказав, що заморожування війни зіграє лише на руку Росії і може призвести ще до однієї великої війни.

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Джерело: Урядовий портал
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