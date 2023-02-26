Российские хакеры готовятся к новым кибератакам на украинские сайты – СМИ

Февраль, 26 в 17:25

За первый год полномасштабной войны Украина отбила российские кибератаки, но российские хакеры снова готовы нарастить свои атаки.

Об этом сообщает американское издание Politico.

–В последние недели две фирмы по разведке угроз сообщили, что Россия собирается усилить свои кибератаки в Украине, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Группа анализа угроз Google заявила, что имеет “высокую уверенность” в том, что Москва “увеличит количество подрывных и разрушительных атак” в 2023 году, если война “фундаментально” изменится в пользу Украины.

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В этом месяце компания Recorded Future, которая занимается разведкой киберугроз, спрогнозировала, что российские киберпреступники “почти наверняка” поддержат следующий большой военный толчок России против Украины.

– Мы вступаем в новую фазу войны. Несмотря на все успехи, которых достигли защитники, останавливая российские кибератаки. Мы просто готовимся к тому, что будет дальше, и надеемся, что сможем помочь, — сказала аналитик по разведке технических угроз в компании Mandiant Габби Ронконе.

Также специалисты предположили, что кроме кибератак против Украины, российской хакеры могут нанести атаки против ресурсов стран-членов НАТО.

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При этом вице-президент по безопасности и доверию клиентов корпорации Microsoft Том Берт отметил, что по итогам 2022 года Украина показала значительно лучшие кибервозможности, чем россияне.

Украинским хакерам удалось заблокировать наиболее вредные кибервмешательства в работу государственных правительственных сайтов и учреждений.

– Они были лучше подготовлены, более устойчивы, быстрее восстанавливали и быстрее запускали сеть, и осуществляли ответные атаки, — прокомментировал Том Берт

Напомним, хакеры пытались шпионить за компьютерами украинцев от имени Укртелекома.

Злоумышленники пытались атаковать компьютеры жертв с помощью спама — массовое распространение писем. Большинство таких атак были направлены на государственные органы власти с целью шпионажа.