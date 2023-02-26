Російські хакери готуються до нових кібератак на українські сайти – ЗМІ

Лютий, 26 в 17:25

За перший рік повномасштабної війни Україна відбила російські кібератаки, але російські хакери знову готові наростити свої атаки.

Про це повідомляє американське видання Politico.

– Останніми тижнями дві фірми з розвідки загроз повідомили, що Росія збирається посилити свої кібератаки в Україні, — йдеться в повідомленні.

Минулого тижня Група аналізу загроз Google заявила, що має “високу впевненість” у тому, що Москва “збільшить кількість підривних і руйнівних атак” у 2023 році, якщо війна “фундаментально” зміниться на користь України.

Зараз дивляться

Цього місяця компанія Recorded Future, яка займається розвідкою кіберзагроз, спрогнозувала, що російські кіберзлочинці “майже напевно” підтримають наступний великий військовий поштовх Росії проти України.

– Ми вступаємо в нову фазу війни. Попри всі успіхи, яких досягли захисники, зупиняючи російські кібератаки. Ми просто готуємося до того, що буде далі, і сподіваємося, що зможемо допомогти – сказала аналітик з розвідки технічних загроз у компанії Mandiant Габбі Ронконе.

Також фахівці передбачили, що окрім кібератак проти України, російській хакери можуть завдати атаки проти ресурсів країн-членів НАТО.

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При цьому віцепрезидент із безпеки та довіри клієнтів корпорації Microsoft Том Берт відзначив, що за підсумками 2022 року Україна показала значно кращі кіберможливості, аніж росіяни.

Українським хакерам вдалося заблокувати найбільш шкідливі кібервтручання в роботу державних урядових сайтів та установ.

– Вони були краще підготовлені, більш стійкі, швидше відновлювали та швидше запускали мережу, та здійснювали атаки у відповідь, – прокоментував Том Берт

Нагадаємо, хакери намагалися шпигувати за комп’ютерами українців від імені Укртелекому.

Зловмисники намагалися атакувати комп’ютери жертв за допомогою спаму – масове поширення листів.

Більшість таких атак були спрямовані на державні органи влади з метою шпигунства.