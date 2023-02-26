Февраль, 26 в 14:29

Сегодня в Украине нет системной коррупции, есть “единичные” проявления.

Об этом в интервью немецкому еженедельнику Focus сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя скандал в Министерстве обороны.

Глава правительства отметил, что Украина завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры, а соответствующие органы работают, обезвреживая коррупцию.

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— Институты полноценно функционируют и проверяют все уровни на предмет коррупции. Общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений. У нас нулевая толерантность к коррупции.

По его словам, реакция власти и правоохранителей — мгновенная. Речь идет об оперативных задержаниях подозреваемых в злоупотреблениях. Он добавил, что это свидетельствует об изменении подхода Украины к борьбе с коррупцией.

— Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции — я подчеркиваю слово единичные — не терпят, с ними немедленно борются, — заявил Шмыгаль.

Недавно вокруг Минобороны Украины разгорелся “пищевой” скандал. Он касался закупки продуктов для ВСУ. В ведомстве произошли увольнения, а правоохранители сообщили о ряде подозрений.

Позже министр обороны Алексей Резников признал проблемы ведомства и анонсировал кадровое обновление в Минобороны.

14 февраля Кабинет министров назначил Александра Павлюка первым заместителем главы Минобороны.