В Украине нет системной коррупции, есть единичные проявления — Шмыгаль о скандале с Минобороны
Сегодня в Украине нет системной коррупции, есть “единичные” проявления.
Об этом в интервью немецкому еженедельнику Focus сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя скандал в Министерстве обороны.
Глава правительства отметил, что Украина завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры, а соответствующие органы работают, обезвреживая коррупцию.
— Институты полноценно функционируют и проверяют все уровни на предмет коррупции. Общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений. У нас нулевая толерантность к коррупции.
По его словам, реакция власти и правоохранителей — мгновенная. Речь идет об оперативных задержаниях подозреваемых в злоупотреблениях. Он добавил, что это свидетельствует об изменении подхода Украины к борьбе с коррупцией.
— Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции — я подчеркиваю слово единичные — не терпят, с ними немедленно борются, — заявил Шмыгаль.
Недавно вокруг Минобороны Украины разгорелся “пищевой” скандал. Он касался закупки продуктов для ВСУ. В ведомстве произошли увольнения, а правоохранители сообщили о ряде подозрений.
Позже министр обороны Алексей Резников признал проблемы ведомства и анонсировал кадровое обновление в Минобороны.
14 февраля Кабинет министров назначил Александра Павлюка первым заместителем главы Минобороны.