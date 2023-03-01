Что РФ будет продавать на внутреннем рынке? Подоляк об опасности территориальных уступок
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет формировать позицию, как должна закончиться война. Об этом он сказал в эфире телемарафона Єдині новини.
По его словам, европейские и американские политические элиты, которые действительно принимают решения, понимают, что, с точки зрения глобальной повестки дня, инициативно сегодня доминирует Украина.
Он также прокомментировал предложения, которые звучат от некоторых западных экспертов относительно территориальных уступок России.
— Ряд экспертов думают, что оставить России хотя бы клочок территории Украины — “точно решит вопрос войны и мира”. Это же очень просто — отдать что-то, учитывая то количество жертв, которые Украина уже понесла, количество разрушений, и это точно “успокоит” Россию.
То есть Россия должна оставить за собой то, что она контролировала до начала войны, потеряв непосредственно 300 тыс. своего контингента здесь, — сказал советник главы ОП.
Подоляк подчеркнул, что если режим Путина будет иметь те же клочки территории, которые были до большой войны, то они это не продадут на внутреннем рынке.
— И что она (Россия, — Ред.) будет продавать на внутреннем рынке? Война не закончилась, мы должны дальше атаковать Украину, западный мир и т. д., — говорит он.
Он отметил, что если Москве удастся удержать контроль над какой-то частью украинской территории, то это будет максимальное масштабирование реваншизма в России.
По его словам, на территории РФ появится еще больше антиукраинской пропаганды, позиции, что надо заходить и все же “поставить Украину на колени”, а также они и в дальнейшем будут финансировать у нас пророссийские течения.