Что РФ будет продавать на внутреннем рынке? Подоляк об опасности территориальных уступок

Март, 01 в 20:32

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет формировать позицию, как должна закончиться война. Об этом он сказал в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, европейские и американские политические элиты, которые действительно принимают решения, понимают, что, с точки зрения глобальной повестки дня, инициативно сегодня доминирует Украина.

Он также прокомментировал предложения, которые звучат от некоторых западных экспертов относительно территориальных уступок России.

Сейчас смотрят

— Ряд экспертов думают, что оставить России хотя бы клочок территории Украины — “точно решит вопрос войны и мира”. Это же очень просто — отдать что-то, учитывая то количество жертв, которые Украина уже понесла, количество разрушений, и это точно “успокоит” Россию. То есть Россия должна оставить за собой то, что она контролировала до начала войны, потеряв непосредственно 300 тыс. своего контингента здесь, — сказал советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что если режим Путина будет иметь те же клочки территории, которые были до большой войны, то они это не продадут на внутреннем рынке.

— И что она (Россия, — Ред.) будет продавать на внутреннем рынке? Война не закончилась, мы должны дальше атаковать Украину, западный мир и т. д., — говорит он.

Он отметил, что если Москве удастся удержать контроль над какой-то частью украинской территории, то это будет максимальное масштабирование реваншизма в России.

По его словам, на территории РФ появится еще больше антиукраинской пропаганды, позиции, что надо заходить и все же “поставить Украину на колени”, а также они и в дальнейшем будут финансировать у нас пророссийские течения.