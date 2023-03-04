Март, 04 в 11:57

В субботу, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове встречу с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

Видео встречи появилось на официальных страницах главы государства в социальных сетях.

Темой переговоров, среди прочего, были перспективы вступления Украины в Евросоюз. Киев настаивает на начале соответствующих переговоров уже в 2023 году.

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– Украина стремится как можно скорее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году, – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Мецолу за лидерство в поддержке нашего государства с начала полномасштабной войны, а также за решения Европарламента.

Так, 1 марта 2022 года Европейский парламент принял резолюцию о поддержке предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. Это произошло на следующий день после подачи Киевом заявки на членство.

Впоследствии Европарламент поддержал резолюции о признании РФ страной-спонсором терроризма, признании Голодомора 1932–1933 годов в Украине геноцидом украинцев, о создании международного трибунала над РФ.

Еще одной темой переговоров стали санкции против России. Зеленский отметил необходимость усиления санкционного давления на агрессора.

Президенты обсудили реализацию украинской формулы мира из 10 пунктов, а также привлечение к предстоящему саммиту в поддержку мира широкого круга стран.

Обсуждалась перспектива функционирования Офиса связи Европарламента в Украине. Это помогло бы ускорить евроинтеграционные процессы.

Глава Европарламента Роберта Мецола прибыла с визитом в Украину накануне вечером.

– Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе, — подчеркнула она в своем Twitter-аккаунте.

Good to be back in Ukraine. With those brave people who inspired the world.

With those heroes who refuse to give in.

With those who sacrificed everything for our values.

With Europeans whose home is in our European Union. ???????????????? pic.twitter.com/i5S15DqQtp — Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

Мецола уже успела встретиться со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. По итогам встречи она отметила, что “будущее Украины – это членство в ЕС”.

Ukraine’s future is as a member of the European Union. We will walk all the way with you. Great seeing my friend @r_stefanchuk again. Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger. ???????????????? pic.twitter.com/4Wg10EqvMm — Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

Сегодня Роберта Мецола находится во Львове. Она почтила память погибших защитников Украины на Лычаковском кладбище. Президент Европарламента отметила, что это для нее “эмоциональный момент”.

– Эмоциональный момент возложения цветов от имени народов Европы, чтобы помянуть всех павших, в том числе Юрия Руфа (украинского поэта, общественного деятеля – Ред.), убитого российскими снарядами 1 апреля. Особенно болезненно, ведь это был день, когда я впервые посетила Украину. Вечная память Героям, – подчеркнула Мецола.

Емоційний момент покладання квітів від імені народів Європи, аби пом’янути всіх полеглих, у тому числі Юрія Руфа, вбитого російськими снарядами 1 квітня.

Особливо болісно, адже це був день, коли я вперше відвідала Україну. Вічна пам’ять Героям. — Roberta Metsola (@EP_President) March 4, 2023

Президент Европарламента Роберта Мецола последовательно поддерживает Украину в развязанной РФ полномасштабной войне. Она, в частности, призывала страны Евросоюза предоставить необходимые нашей стране дальнобойные системы и боевые истребители.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского