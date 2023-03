В субботу, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове встречу с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

Видео встречи появилось на официальных страницах главы государства в социальных сетях.

Темой переговоров, среди прочего, были перспективы вступления Украины в Евросоюз. Киев настаивает на начале соответствующих переговоров уже в 2023 году.

Он поблагодарил Мецолу за лидерство в поддержке нашего государства с начала полномасштабной войны, а также за решения Европарламента.

Так, 1 марта 2022 года Европейский парламент принял резолюцию о поддержке предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. Это произошло на следующий день после подачи Киевом заявки на членство.

Впоследствии Европарламент поддержал резолюции о признании РФ страной-спонсором терроризма, признании Голодомора 1932–1933 годов в Украине геноцидом украинцев, о создании международного трибунала над РФ.

Еще одной темой переговоров стали санкции против России. Зеленский отметил необходимость усиления санкционного давления на агрессора.

Президенты обсудили реализацию украинской формулы мира из 10 пунктов, а также привлечение к предстоящему саммиту в поддержку мира широкого круга стран.

Обсуждалась перспектива функционирования Офиса связи Европарламента в Украине. Это помогло бы ускорить евроинтеграционные процессы.

Глава Европарламента Роберта Мецола прибыла с визитом в Украину накануне вечером.

With those brave people who inspired the world. With those heroes who refuse to give in. With those who sacrificed everything for our values. With Europeans whose home is in our European Union.

Good to be back in Ukraine.

Мецола уже успела встретиться со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. По итогам встречи она отметила, что “будущее Украины – это членство в ЕС”.

Ukraine’s future is as a member of the European Union.

We will walk all the way with you.

Great seeing my friend @r_stefanchuk again.

Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.

???????????????? pic.twitter.com/4Wg10EqvMm

— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023