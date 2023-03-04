Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Вступление в ЕС и формула мира: Зеленский встретился во Львове с президентом Европарламента

Юлия Соколова, редактор ленты
Зеленський і Мецола
Фото: Офис президента

В субботу, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове встречу с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

Видео встречи появилось на официальных страницах главы государства в социальных сетях.

Темой переговоров, среди прочего, были перспективы вступления Украины в Евросоюз. Киев настаивает на начале соответствующих переговоров уже в 2023 году.

Сейчас смотрят

– Украина стремится как можно скорее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году, – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Мецолу за лидерство в поддержке нашего государства с начала полномасштабной войны, а также за решения Европарламента.

Так, 1 марта 2022 года Европейский парламент принял резолюцию о поддержке предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. Это произошло на следующий день после подачи Киевом заявки на членство.

Впоследствии Европарламент поддержал резолюции о признании РФ страной-спонсором терроризма, признании Голодомора 1932–1933 годов в Украине геноцидом украинцев, о создании международного трибунала над РФ.

Еще одной темой переговоров стали санкции против России. Зеленский отметил необходимость усиления санкционного давления на агрессора.

Президенты обсудили реализацию украинской формулы мира из 10 пунктов, а также привлечение к предстоящему саммиту в поддержку мира широкого круга стран.

Обсуждалась перспектива функционирования Офиса связи Европарламента в Украине. Это помогло бы ускорить евроинтеграционные процессы.

Глава Европарламента Роберта Мецола прибыла с визитом в Украину накануне вечером.

– Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе, — подчеркнула она в своем Twitter-аккаунте.

Мецола уже успела встретиться со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. По итогам встречи она отметила, что “будущее Украины – это членство в ЕС”.

Сегодня Роберта Мецола находится во Львове. Она почтила память погибших защитников Украины на Лычаковском кладбище. Президент Европарламента отметила, что это для нее “эмоциональный момент”.

– Эмоциональный момент возложения цветов от имени народов Европы, чтобы помянуть всех павших, в том числе Юрия Руфа (украинского поэта, общественного деятеля – Ред.), убитого российскими снарядами 1 апреля. Особенно болезненно, ведь это был день, когда я впервые посетила Украину. Вечная память Героям, – подчеркнула Мецола.

Президент Европарламента Роберта Мецола последовательно поддерживает Украину в развязанной РФ полномасштабной войне. Она, в частности, призывала страны Евросоюза предоставить необходимые нашей стране дальнобойные системы и боевые истребители.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского

Источник: Офис президента
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка