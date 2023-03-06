Семена Кривоноса назначили директором НАБУ
Правительство на внеочередном заседании 6 марта назначило главой НАБУ Семена Кривоноса, который стал одним из трех победителей конкурса на эту должность.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, назначению нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, которая, в частности, состояла и из международных партнеров, определила трех кандидатов.
— Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении, — подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль добавил, что с назначением директора НАБУ Украина получила полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру.
До этого назначения Семен Кривонос возглавлял Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ).
Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины 4 марта отобрала трех кандидатов, которые отвечают всем требованиям для представления Кабмина.
Среди них — Сергей Гупяк, Семен Кривонос и Роман Осипчук.
16 апреля 2022 года истек семилетний срок пребывания Артема Сытника на должности директора НАБУ.
Фото: Семен Кривонос