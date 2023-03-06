Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Семена Кривоноса назначили директором НАБУ

Валентина Летяк, редактор ленты
Семен Кривонос
Фото: НАБУ

Правительство на внеочередном заседании 6 марта назначило главой НАБУ Семена Кривоноса, который стал одним из трех победителей конкурса на эту должность.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, назначению нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, которая, в частности, состояла и из международных партнеров, определила трех кандидатов.

Сейчас смотрят

Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении, — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль добавил, что с назначением директора НАБУ Украина получила полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру.

До этого назначения Семен Кривонос возглавлял Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ).

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины 4 марта отобрала трех кандидатов, которые отвечают всем требованиям для представления Кабмина.

Среди них — Сергей Гупяк, Семен Кривонос и Роман Осипчук.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок пребывания Артема Сытника на должности директора НАБУ.

Фото: Семен Кривонос

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка