Семена Кривоноса призначено директором НАБУ
Уряд на позачерговому засіданні 6 березня призначив очільником НАБУ Семена Кривоноса, який став одним з трьох переможців конкурсу на цю посаду.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, призначенню нового директора Національного антикорупційного бюро України передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів.
– Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ, – наголосив глава уряду.
Шмигаль додав, що з призначенням директора НАБУ Україна отримала повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру.
До цього призначення Семен Кривонос очолював Державну інспекцію архітектури та містобудування України (ДІАМ).
Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України 4 березня відібрала трьох кандидатів, які відповідають усім вимогам для подання Кабміну.
Серед них – Сергій Гупяк, Семен Кривонос та Роман Осипчук.
16 квітня 2022 року закінчився семирічний термін перебування Артема Ситника на посаді директора НАБУ.
Фото: Семен Кривонос