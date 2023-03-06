Семена Кривоноса призначено директором НАБУ

Березень, 06 в 12:19

Уряд на позачерговому засіданні 6 березня призначив очільником НАБУ Семена Кривоноса, який став одним з трьох переможців конкурсу на цю посаду.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, призначенню нового директора Національного антикорупційного бюро України передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів.

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– Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ, – наголосив глава уряду.

Шмигаль додав, що з призначенням директора НАБУ Україна отримала повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру.

До цього призначення Семен Кривонос очолював Державну інспекцію архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України 4 березня відібрала трьох кандидатів, які відповідають усім вимогам для подання Кабміну.

Серед них – Сергій Гупяк, Семен Кривонос та Роман Осипчук.

16 квітня 2022 року закінчився семирічний термін перебування Артема Ситника на посаді директора НАБУ.

Фото: Семен Кривонос