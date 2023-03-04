Кто станет директором НАБУ: конкурсная комиссия выбрала трех кандидатов

Март, 04 в 12:33

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в субботу, 4 марта, отобрала трех кандидатов, которые отвечают всем требованиям для представления Кабмину.

Среди них — Сергей Гупяк, Семен Кривонос и Роман Осипчук.

Комиссия оценивала добродетель, профессиональный опыт, знания и качества кандидатов, обеспечивая прозрачный и справедливый подход к отбору нового директора НАБУ.

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На первом этапе было получено 78 пакетов документов, обработано на соответствие требованиям конкурса и допущено к следующему этапу 74 кандидата.

Второй этап тестирования состоял из серии тестов на знание законодательства, определение общих способностей и навыков, оценки личностных компетенций и выполнения практического задания.

На третьем этапе остался 21 кандидат. Финальный этап предусматривал собеседование на добропорядочность и профессиональную компетентность. Как результат, комиссия отобрала трех лучших кандидатов.

— Сильная антикоррупционная система важна не только сейчас, ее важность для общества будет только расти в будущем, когда начнется восстановление страны после войны. Поэтому, будущий директор НАБУ в общем видении членов комиссии — это лучший следователь, и лучший администратор следственного учреждения, и лидер с видением будущего НАБУ, с которым будет работать большая команда этого учреждения, — объяснил член комиссии Николай Кучерявенко.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок пребывания Артема Сытника на должности директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Именно такой предельный срок определен законом О Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Сытника 12 мая назначили заместителем председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).