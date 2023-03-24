Март, 24 в 13:18

В Украине с 23 июня Министерство внутренних дел планирует запустить единый государственный реестр оружия.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Такой реестр необходим для возможности обмениваться данными с другими правоохранительными структурами.

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— Первые шаги, которые мы сейчас делаем — это разработка единого государственного реестра оружия, чтобы была возможность обмениваться данными в электронном виде с субъектами хозяйствования и с другими правоохранительными структурами, — сказал Клименко.

По его словам, в данном вопросе важен фактор безопасности, который надо обсудить с общественностью, экспертами и народными депутатами.

Все оружие, которое легально граждане получили в начале полномасштабного вторжения, в частности от подразделений Национальной полиции, находится на учете в единой базе.

Сейчас нет проблем относительно контроля за его использованием, подчеркнул министр.

Игорь Клименко также добавил, что ответственность за оборот оружия после принятия соответствующего закона во втором чтении будет возложена на МВД и Национальную полицию.