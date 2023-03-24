Березень, 24 в 13:18

В Україні з 23 червня Міністерство внутрішніх справ планує запустити єдиний державний реєстр зброї.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Такий реєстр необхідний для можливості обмінюватися даними з іншими правоохоронними структурами.

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– Перші кроки, які ми зараз робимо – це розробка єдиного державного реєстру зброї, щоб була можливість обмінюватися даними в електронному вигляді з суб’єктами господарювання і з іншими правоохоронними структурами, – сказав Клименко.

За його словами, у даному питанні важливий безпековий фактор, який треба обговорити із громадськістю, експертами та народними депутатами.

Вся зброя, яку легально громадяни отримали на початку повномасштабного вторгнення, зокрема від підрозділів Національної поліції, перебуває на обліку в єдиній базі.

Наразі немає проблем щодо контролю за її використанням, підкреслив міністр.

Ігор Клименко також додав, що відповідальність за обіг зброї після ухвалення відповідного закону в другому читанні буде покладена на МВС і Національну поліцію.