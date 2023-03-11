Бригады Гвардии наступления почти сформированы, продолжается набор в резерв — Клименко

Март, 11 в 15:25

Подразделения Гвардии наступления, в которую подали заявки уже 28 тыс. добровольцев, практически сформированы, и сейчас идет набор в резерв.

Об этом заявил в эфире телемарафона глава МВД Игорь Клименко.

— 28 тыс. заявлений от добровольцев мы уже приняли…Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор. Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах, и там не все выдерживают, — подчеркнул министр.

По его словам, обучение будут продолжаться столько, сколько будет необходимо — чтобы получить боеспособные подразделения Гвардии наступления.

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— Подразделения в основном сформированы. Мы набираем уже дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее, — добавил Клименко.

Гвардия наступления будет состоять из восьми бригад, их формируют на основе подразделений, которые отличились в легендарных боях в разных регионах страны.

Ранее Игорь Клименко говорил, что списки рядовых бойцов Гвардии наступления не будут обнародоваться, но это не касается командиров подразделений, поскольку это публичные люди, которые общаются с кандидатами на прохождение службы в этих бригадах.