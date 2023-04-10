Апрель, 10 в 11:17

Граждане России, заехавшие в Крым в период оккупации с 2014 года, после возвращения полуострова Украине, должны из него выехать, поскольку находятся там незаконно.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила Тамила Ташева, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым.

По ее словам, за время незаконной оккупации Крыма туда незаконно заехало от 500 до 800 тысяч российских граждан.

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Несмотря на то, что на полуострове много россиян, которые активно радовались оккупации, там остается большая часть наших граждан, которые всегда имели активную проукраинскую позицию.

Есть еще значительная часть людей, которым безразлично, какой флаг будет развеваться на полуострове. Хотя после полномасштабного вторжения России настроения начали меняться.

В Крыму почти не видели украинской символики в течение восьми лет оккупации. А сейчас и проукраинские надписи, и флаги начали появляться фактически с первых дней полномасштабной войны, отметила Тамила Ташева.

— И поэтому, когда мы будем на границе с Крымом, уже зайдем, скажем, в Красноперекопск, мы можем предложить России: окей, давайте поговорим, как вы из Крыма будете выходить. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи поставок, загнали вас в угол, — отметила Ташева.

Постоянный представитель президента в АРК заявила, что любые войны завершаются переговорами. Если россияне не согласятся, будем продолжать освобождать военным путем.

— Россияне, незаконно переместившиеся в оккупированный Крым, конечно же за РФ. Но Украина не будет учитывать мнение “колонизаторов” во время реинтеграции полуострова. К тому же, они будут обязаны выехать согласно законодательству Украины, ведь находятся на нашей территории абсолютно незаконно. Большое количество наших граждан ждут освобождения Крыма, — заявила Ташева.

По ее словам, большое количество из тех, кто в 2014-м голосовал на “референдуме”, изменили свою позицию, потому что международные санкции не дали развиваться Крыму.